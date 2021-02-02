【大行點睇】北水南下佔成交較2015年大增 中信建投提高港交所目標價

中信建投發表報告，指2020年底香港主板市值約47.5萬億港元，預計2021年香港平均市值為55萬億港元，以及換手率較去年增加20%，預計港股今年日均成交額為1,980億元。

中信建投指，2021年與2015年不同，2015年第二季南下資金佔日均成交額不到2.2%，而2021年1月佔比已升至14.2%，對市場影響明顯提高。

隨著更多北水南下，該行預計港股將出現連水換魚，北上及南下成交將持續放大，新發行基金獲熱捧、可配置港股基金增加，以及資金尋求更高性價比資產等因素，都擴大北上南下的資金的提高空間。

該行給予港交所 （00388） 買入評級，目標價提高至622元。今日港交所升3.3%至521元。

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