【阿里巴巴業績】阿里巴巴：螞蟻集團正制定整改方案 業務前景、上市存重大不確定性

▲ 阿里巴巴表示，螞蟻集團正制定整改方案，業務前景和上市計劃存在重大不確定性。

阿里巴巴 （09988） 交出超預期季度成績表，上季收入按年增長37%，經調整盈利按年增長27%，均勝市場預期。阿里巴巴同時更新螞蟻集團的最新消息指，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。

阿里巴巴上季業績勝預期，詳情請按【下一頁】

阿里巴巴續指，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

針對市場有憂慮螞蟻花唄業務規模的變化會影響消費者在阿里平台的消費，張勇表示，消費者選擇在阿里的網上零售平台消費，主要是由於平台豐富優質的商品和服務以及有競爭力的價格，滿足甚至創造了消費需求，而信用額度並不是一個主要因素。花唄作為支付資金來源的一種方式，目前消費者使用花唄在中國網上零售市場上的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，並且平台上絕大多數的消費者都綁定了包括信用卡在內的多種資金來源。

此外阿里巴巴持有螞蟻集團33%股權，根據阿里巴巴披露，上季以權益法核算的來自螞蟻集團的投資收益為47.96億元人民幣，按季增加2.5%。

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編輯：陳健婷