【阿里巴巴】螞蟻集團據報與監管機構達重組協議、螞蟻拒評　阿里巴巴美股升逾3%、港股變動不大

▲ 螞蟻集團據報與內地監管機構就重組達成共識。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁，並被人行要求重組。外電最新引述消息指，螞蟻集團與監管機構在重組達成共識，整改計劃要求螞蟻集團將所有業務納入控股公司，最快在新春前公布整改方案，形容螞蟻集團雖然避開拆骨，但將由「金融科技公司」轉為「金融控股公司」，面對更高資本要求。

螞蟻集團回應本報查詢時稱，不予置評。

螞蟻集團與監管機構達成協議傳出後，阿里巴巴股價周三於港股尾市5分鐘由跌轉升；公司昨夜在美股收報263.43美元，升3.5%，阿里巴巴港股今日變動不大，最新報262.8元，升0.69%。

阿里巴巴昨日於季績更新螞蟻集團消息時指，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。

阿里巴巴現時持有螞蟻集團33%股權，根據阿里巴巴披露，上季以權益法核算的來自螞蟻集團的投資收益為47.96億元人民幣，按季增加2.5%。

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彭博引述消息指，整改計劃要求螞蟻集團將區塊鏈在內的科技業務，全數納入在金融控股公司，而螞蟻集團曾經提出僅將金融業務納入控股公司內。

報道形容，螞蟻重組對面對內地對金融控股公司一系列的監管準則和資本要求。內地於去年9月推出針對金融控股公司訂立監管框架，但許多細節仍未明確交代。

消息指，螞蟻集團仍在尋求恢復新股IPO計劃。

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阿里巴巴於業績公布表示，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

針對市場有憂慮螞蟻花唄業務規模的變化會影響消費者在阿里平台的消費，張勇表示，消費者選擇在阿里的網上零售平台消費，主要是由於平台豐富優質的商品和服務以及有競爭力的價格，滿足甚至創造了消費需求，而信用額度並不是一個主要因素。

張勇表示，花唄作為支付資金來源的一種方式，目前消費者使用花唄在中國網上零售市場上的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，並且平台上絕大多數的消費者都綁定包括信用卡在內的多種資金來源。

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編輯：陳健婷