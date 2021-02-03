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【螞蟻上市】螞蟻集團據報與監管機構達協議、螞蟻拒評　阿里巴巴昨稱正制定整改方案

當炒股 16:13 2021/02/03

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阿里巴巴表示，螞蟻集團正制定整改方案，業務前景和上市計劃存在重大不確定性。

阿里巴巴 （09988） 於昨日公布季績，收入、經調整溢利都均勝市場預期。阿里巴巴同時更新螞蟻集團的最新消息指，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。

不過，周三外電最新指，螞蟻集團與監管機構達成協議。阿里巴巴股價於港股尾市5分鐘由跌轉升。阿里巴巴收市報261元，升0.4%，成交148億元。

螞蟻集團回應本報查詢時稱，不予置評。

阿里巴巴現時持有螞蟻集團33%股權，根據阿里巴巴披露，上季以權益法核算的來自螞蟻集團的投資收益為47.96億元人民幣，按季增加2.5%。

圖看近月螞蟻、阿里巴巴監管風波

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阿里巴巴上季業績勝預期，詳情請按【下一頁】

阿里巴巴擬發行50億美元計價優先無抵押債券，詳情可見【下一頁】

阿里巴巴續指，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

針對市場有憂慮螞蟻花唄業務規模的變化會影響消費者在阿里平台的消費，張勇表示，消費者選擇在阿里的網上零售平台消費，主要是由於平台豐富優質的商品和服務以及有競爭力的價格，滿足甚至創造了消費需求，而信用額度並不是一個主要因素。

張勇表示，花唄作為支付資金來源的一種方式，目前消費者使用花唄在中國網上零售市場上的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，並且平台上絕大多數的消費者都綁定了包括信用卡在內的多種資金來源。

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編輯：陳健婷

港股 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988）

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