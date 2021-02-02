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【零售寒冬】零售協會：限聚令不減街上人流　惟市民削不必要消費

商業 20:45 2021/02/02

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香港零售管理協會主席謝邱安儀亦表示，因應第四波疫情的限聚令由12月延續至今，業界對未來數月的市況感悲觀。

【零售寒冬】市道靠本土消費支撐　分析師：疫苗到港幫助有限　最快第4季才復甦

謝又指，雖然街上人流不少，但疫情明顯窒礙消費意欲。協會旗下會員反映，留意到顧客心態謹慎，並盡量避免不必要消費。據她了解，估計農曆新年期間，珠寶、服裝類別將錄得2至4成跌幅，汽車及化妝品甚至跌超過4成。

謝強調，由於去年銷售數據基數低，故本月部分類別的升跌幅度將會「非常反覆」。

超過5成商戶第二季擬縮減店舖

市道低迷多時，據該協會在上月底進行的調查顯示，有超過5成受訪會員計劃在第二季縮減店舖，關店規模由低單位數至2成左右。謝邱安儀補充，短期內仍充滿很多不明朗因素，例如第四波疫情、通關計劃、憂慮出現第五波疫情等。

除了呼籲業主收取分成租金外，她亦希望政府支援嚴重虧蝕的商戶、續推保就業計劃、針對性的消費券，鼓勵港人在受疫情重挫的零售商消費。

【減價】Impossible Foods美國下調20%零售價格　香港未來會有份

【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%

記者：葉泳珊

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