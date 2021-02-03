【日本和牛】日機構推廣和牛　指定80商戶購物兼掃二維碼　免費獲日本和牛一客

日本和牛向來受港人歡迎，日本畜產物輸出促進協議會由即日起，於香港推出「Get Wagyu」日本和牛推廣活動，消費者只需於相關商戶點選或購買指定日本和牛產品，同時掃瞄店內宣傳單張上的二維碼以完成簡單問卷，並於社交媒體上分享和牛照片及標籤 #GetWagyu，即可免費獲贈日本和牛一客。

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是次參與香港區「Get Wagyu」日本和牛推廣活動的本地餐飲零售品牌共27個，相關商戶將由即日起於80間餐廳丶零售商店及網上商店同步推出一系列的優惠。當中參與的生活百貨品牌包括網上商店如「APITA」及「city’super」；而餐廳品牌則包括，「安平燒肉」丶「Bistro Bloom」丶「牛角日本燒肉專門店」丶「牛角Buffet」丶「牛角次男坊」丶「Hana」丶「Hana鍋處」丶「漁釧」丶「和牛燒肉純」丶「株式味覚宅配」丶「Marbling By Mr Steak」丶「肉料理廣」丶「牛涮鍋」丶「Mr Steak Bar & Grill」丶「Mr Steak Buffet a la minute」丶「Mr Steak Seafood . Steak」丶「溫野菜」丶「麵道」丶「犇殿」丶「牛摩」及「焼肉ジャンボYakiniku Jumbo」。零售商方面則包括「永旺（香港）百貨有限公司」丶「APITA」丶「好易煮Ready to Cook」丶「大角咀榮發凍肉」及「宏誠急凍食品專門店」。

「和牛個別識別二維碼」 讓消費者分辨正宗日本和牛

「全球和牛標章」認證是日本和本的純正性證明，而日本是唯一一個會為每頭純種和牛進行登記的國家，每頭純種和牛均受此認證，配合新面世的「和牛個別識別二維碼」，則可讓大眾可透過每頭和牛的專屬二維碼，追溯其源自的農場丶出生日期丶品種及其母親的專屬識別碼，以分辨正宗日本和牛。

日本畜產物輸出促進協議會主席木下良智指，如今世界各地充斥多種仿製和牛或混種和牛，故有必要向大眾提供純正性證明，讓大家可分辨百分百正統的和牛風味。深信全新推出市場的「和牛個別識別二維碼」，能為消費者提供質量保證，以簡易操作，提供和牛的品質及分級資訊。

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責任編輯：蘇穎琪