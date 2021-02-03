  • 17°C
香港時間 : 2021203日 (三) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高價成交】大埔康樂園雙號屋放盤2年 業主趕移民大劈千萬沽貨 仍以創同類單位新高成交

股樓投資 01:47 2021/02/03

分享：

最近疫情稍為放緩，多個新盤排隊出擊，買家亦希望於農曆新年拍板置業，樓市交投依舊暢旺，市場也開始重現高價成交。日前大埔康樂園西路雙號屋以5,500萬元成交，成交價創同類單位新高價。

【新盤出擊】兩大九龍焦點新盤接力登場 新地太子道西PRINCE CENTRAL 本月底推 華懋安達臣安峯最快下周開價，詳見【下一頁

中原地產沙田豪宅高級分行經理黃冠仁表示，近日交投氣氛正面，帶動豪宅交投。分行最新促成大埔康樂園西路雙號屋成交，實用面積2,579平方呎，擁約5,000呎大花園，附有私人泳池，開價約6,500萬元，放盤約兩年時間，由於業主打算移民，願提供較大議價空間，日前以5,550萬元獲承接，實用平均呎價21,520元，創同類單位新高價。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【樓市現象】 樓市旺大型屋苑業主冇價講 淘大花園仍有平過6球減價盤 2房586萬成交，詳見【下一頁


中原地產黃冠仁表示，新買家為用家，已睇樓一段時間，鍾情洋房擁大花園，附有豪華裝修，門口亦可停泊多部車輛，單位質素極高，考慮後即決定入市自用。據悉，原業主於2009年3,488萬元入市該址，持貨12年，是次成交獲利2,062萬元離場，單位升值59%。

【筍盤推介】 九龍鐵路上蓋物業交通超便利 一落樓下就係大商場 內園2房筍盤減價20萬，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

放盤 豪宅 成交 移民 疫情 農曆新年 大埔 康樂園

下一篇文章

【TESLA】比亞迪否認 獲Tesla近3000億元洽購兩成股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】花旗調整醫藥股目標價　推薦四大醫藥股　首選阿里健康
【大行報告】花旗調整醫藥股目標價　推薦四大醫藥股　首選阿里健康
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？