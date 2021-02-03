【高價成交】大埔康樂園雙號屋放盤2年 業主趕移民大劈千萬沽貨 仍以創同類單位新高成交

最近疫情稍為放緩，多個新盤排隊出擊，買家亦希望於農曆新年拍板置業，樓市交投依舊暢旺，市場也開始重現高價成交。日前大埔康樂園西路雙號屋以5,500萬元成交，成交價創同類單位新高價。

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中原地產沙田豪宅高級分行經理黃冠仁表示，近日交投氣氛正面，帶動豪宅交投。分行最新促成大埔康樂園西路雙號屋成交，實用面積2,579平方呎，擁約5,000呎大花園，附有私人泳池，開價約6,500萬元，放盤約兩年時間，由於業主打算移民，願提供較大議價空間，日前以5,550萬元獲承接，實用平均呎價21,520元，創同類單位新高價。

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中原地產黃冠仁表示，新買家為用家，已睇樓一段時間，鍾情洋房擁大花園，附有豪華裝修，門口亦可停泊多部車輛，單位質素極高，考慮後即決定入市自用。據悉，原業主於2009年3,488萬元入市該址，持貨12年，是次成交獲利2,062萬元離場，單位升值59%。

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記者：陳詠妍