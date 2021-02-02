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【零售寒冬】市道靠本土消費支撐　分析師：疫苗到港幫助有限　最快第4季才復甦

商業 19:59 2021/02/02

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本地疫情持續，限聚令一再延長至年初六(2月17日)。最新的零售數據反映，12月銷貨值按年跌逾13%。有分析師認為，現時市道靠本土消費支撐，疫苗對市道刺激效果有限。

【農曆新年】新地12商場推賀年活動　料營業額按月增5%至8%

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，本港12月的表現略勝預期，在旅客盡失的情況下，皆由本土消費大幅增加所支撐。他相信是由於港人無法外遊，留在本港消費所致。林又補充，數據反映港人偏好較高價值的商品。加上耐用品近月銷售表現不俗，港人有一定的消費信心，可視為市道略為回暖的跡象。

估計首季錄低單位數跌幅

不過，消費信心能否保持，仍需視乎農曆新年後會否出現大規模的結業潮。同時，今年農曆新年落在2月，他預計1月份零售將出現1成至2成跌幅，首季合計亦會錄得低單位數跌幅。

疫情仍然反覆，即使社會憧憬疫苗到港，但林俊泓認為對市道幫助有限。他相信最快要到今年第四季至明年，市道才見明顯復甦。

【減價】Impossible Foods美國下調20%零售價格　香港未來會有份

【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%

記者：葉泳珊

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裁員 疫情 商品 銀行 零售 限聚令 農曆新年 銷售 疫苗

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