【新盤出擊】兩大九龍焦點新盤接力登場 新地太子道西PRINCE CENTRAL 本月底推 華懋安達臣安峯最快下周開價

過去一個月樓市回勇，新盤銷情也不俗，最近多個焦點新盤登場，繼由港鐵（00066）及南豐合作發展的日出康城LP10後，兩大九龍區全新盤：新地（00016）太子道西PRINCE CENTRAL 及華懋安達臣安峯齊齊出擊。

新地何文田太子道西195號的新盤，於周二（2日）正式命名為「Prince Central」 ，新地副董事總經理雷霆表示，該盤的銷售說明書正在準備中，預計最快於本月底開售。Prince Central去年10月份已獲批出預售樓花同意書，預計關鍵日期2022年3月22日。新地代理副總經理唐錦江指，Prince Central提供共101個住宅單位，涵蓋開放式、一房至四房間隔，項目開放式單位的實用面積由約250平方呎至約260平方呎；一房單位的實用面積約300平方呎至約350平方呎。物業開放式及一房戶型佔整體單位逾75%，共77伙。他又指，項目的示範單位已屆最後階段，屆時將開放共3個示範單位予公眾人士參觀。

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對於樓市走勢，雷霆表示，去年第四季本地樓市受第三、四波疫情所影響，樓價指數輕微下降，唯本地住屋需求大，市場亦聚積購買力，集團相信於兩地通關及疫苗研發成功後，本年一手市場的成交量有機會按年上升約兩成。雷霆又指，因應移民的需求增加，本地二手市場的放盤量上升，市場承接力很強，加上受利於兩大利好因素，量化寬鬆及低按揭利率，相信本年樓價的上升動力很大。

至於華懋旗下的安峯（Mount Anderson），位於觀塘北部安達臣發展區，項目由4座住宅大樓及「NEST@the Peak安峯薈」住客會所組成，合共提供334個單位，間隔由一房至三房（一套）不等，當中以兩房及三房單位為主，單位實用面積由約340至約910平方呎不等。

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華懋集團銷售部總監吳崇武表示，安峯的銷售說明書正在準備中，有機會於本週公布，項目也最快於下週公布首張價單。他又指，項目的示範單位已屆最後階段，有機會於農曆新年期間開放予公眾人士參觀，屆時將安排2房及3房示範單位。

今年不能錯過的5大焦點新盤：

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華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，安達臣道新發展區佔地約88公頃，相等於約6.6個九龍公園，其中區內擬建之休憩用地廣達約21.5公頃，比維多利亞公園更大。而安達臣道新發展區將劃分為四大區域：包括山中公園、岩壁、文娛核心區及住宅社區，當中唯一的私人住宅用地，就是為安峯據點，珍罕無比。

為配合安峯的銷售，華懋集團推出了名為「My Places By Chinachem Group」手機應用程式，提供更方便快捷的一站式置業服務。利用該手機應用程式，準買家由遞交購樓意向登記、 遞交登記訂金、查閲最新 抽籤結果及查看已揀選單位的詳情，全程均能以此手機應用程式辦妥。

華懋集團銷售（市場）總經理岑佩珊指，未來安峯將設專線穿梭巴士來往觀塘。1項目更毗鄰擬建之全新交通總匯，落成後將設有多條公共交通路線，而現時已有超過20條巴士及小巴路線行經發展項目附近，穿梭往返港九各地。

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記者：陳詠妍