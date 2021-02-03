【新股IPO】心通醫療2160明日掛牌 錄得超購768倍 上限定價 一手中籤率7.5%

微創心通醫療（新上市編號：02160）將於明日掛牌，其公開發售部份錄超購768倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購54倍以上。

這隻由微創醫療（00853）分拆出來的心通醫療，雖然招股期間跟重磅快手科技（01024）撞期，不過受歡迎程度一點也不輸蝕，甚至有部份投資者因覺得快手難抽中，乾脆轉戰心通醫療。



快手科技1024場外交易先炒起 傳炒高至250元 較最高定價高1.17倍，見【下一頁】

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微創心通醫療以招股上限12.2元定價，其招股範圍介乎11.1至12.2元，每手1,000股，一手中籤率為7.5%。明日(4日)掛牌，摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。

中金看好北水提升 日常消費板塊估值 建議關注11隻港股，見【下一頁】

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記者：張以正