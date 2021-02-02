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【港版挾空大戰】保利協鑫能源爆債務違約　股價反由0.3元3個月升到3元　單日激戰67億元成交　花旗淡倉投降

當炒股 19:26 2021/02/02

分享：

協鑫系兩大上市公司保利協鑫能源 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 於2月1日發布公告，稱現有票據已於1月30日到期，無法於到期日償還現有票據 （04410） ，因而構成現有票據契約項下的違約事件。該票據規模為5億美元，票息7.1厘。評級機構穆迪將保利協鑫能源評級由Caa2下調至Caa3，並在違約後取消評級，評級展望維持負面。雖然債務債面消息纏身，保利協鑫能源股價單日急升35.8%，成交瘋狂升至67.4億元，股價近3個月由0.3元水平升至3元，累升9倍，誰還敢看淡？

股價及淡倉平倉申報：

    點擊圖片放大

北水助陣挺股價

股價脫離基本因素的背後，根據持倉紀錄，保利協鑫能源主席朱共山持有63.7億股好倉，佔發行股數250.48億股的25.43%。撇除大股東持股，近3個月，北水持股大增32.89億股，至52.58億股，佔發行股數21%。

花旗淡倉投降

大摩、瑞銀、INTERACTIVE BROKERS、美銀及摩通的持倉，近3個月亦增持22.76億股，總股數增至33.1億股，佔發行股數的12.4%。

中外陣營齊集，股價急挾升至3元後，花旗即作出兩個披露，保利協鑫能源的淡倉急縮5億股及1.2億股，淡倉已縮至3億股，另有5.6億股作供外借。

 

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記者：譚志偉

港股 穆迪 協鑫新能源（00451） 朱共山 保利協鑫能源（03800）

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