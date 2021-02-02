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【CPTPP】英國正式申請加入CPTPP 冀與亞太區加強貿易關係

環球政經 19:44 2021/02/02

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英國政府於當地時間周一(1日)表示，已正式申請加入《跨太平洋夥伴關係全面與進步協定》(CPTPP)，冀望加強英國和亞太地區的貿易關係，強調須支持多邊主義及全球貿易體系。

【CPTPP】英國周一擬正式提出加入CPTPP　目前有那些成員國？：【下一頁

IMF：中美經濟將拋離其他經濟體　2022年恢復至疫情前水平：【下一頁

英國國際貿易大臣卓慧思指英國已正式要求加入CPTPP，形容亞太地區是世界上最重要的自由貿易區之一，並視為是英國作為一個新獨立貿易國的優先事項。她又指，這會是在印太地區和美洲之外擴大現代貿易網絡的第一步，同時創造就業機會，有助重建全球貿易體系。

英國是首個申請加入CPTPP的「非發起國家」，望於春季開展談判；日本等締約國則希望通過英加入擴大協定的經濟圈，並期待美國重返協議，另外中國曾表明有意加人，令外界關注中美兩國的未來動向。

 

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責任編輯：潘曉豐

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