【每日焦點】蘋果允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone　Google兩項摺疊手機設計專利曝光

▲ Apple推出新的Face ID解鎖方式，允許用戶在佩戴口罩時可利用Apple Watch進行解鎖；Google新屏幕設計專利曝光，或將推出Pixel摺疊手機產品。

蘋果（Apple）今日發布iOS 14.5、iPadOS 14.5開發者beta測試版，推出新的Face ID解鎖方式，允許用戶在佩戴口罩時，可利用Apple Watch進行解鎖。當用戶戴上已解鎖的Apple Watch後，若裝置之間距離相近，只需望一眼手機，iPhone就會跳過驗證Face ID與輸入密碼過程，自動進行解鎖。另外，Apple Watch也會提供觸感反應及通知，讓用戶知道iPhone已解鎖，亦可選擇鎖上裝置。

【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版 允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

另一方面，外媒透露Google新屏幕設計專利曝光，其中包括兩項關於摺疊手機設計的專利，預料該企或會在旗下Pixel品牌中，推出可摺疊手機產品。而其中一項顯示，手機屏幕採用向內摺疊設計，鉸鏈內側設有較大空間，讓屏幕可向内對摺，但就會在機身背面，留下明顯的鉸鏈凸起部分。另一項專利，則採用多段鉸鏈組合設計，讓屏幕可向外進行摺疊，該鉸鏈結構包含多個鉸鏈段，每段鉸鏈並列排成一行，並相鄰連接起來，讓鉸鏈之間存在可移動空間。

【摺疊手機】Google兩項新專利曝光 傳有望推出Pixel摺疊手機

責任編輯：施雯雯