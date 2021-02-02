【政府工】律政司招聘律政書記　毋須大學學歷　起薪21340元（附入職要求及申請方法）

經濟下滑，失業率創新高，相信政府工是不少畢業生夢寐以求的工作。律政司近日招聘律政書記，毋須大學學歷，每月起薪有21,340元，頂薪更達到53,500元！2月11日晚上6時截止申請日期。

申請人毋須大學學歷，但入職須具備下列成績：

在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績。

職責方面：

擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作；

處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序；並出席調解會議；

進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應；

接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會；

為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作；以及

執行其他日常法律輔助工作。

試用期3年

值得留意，律政書記並非1年合約期的合約制工作，而是「貨真價實」的公務員職位。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪金：起薪點為總薪級表第8點（每月21,340元），最高可至總薪級表第26點（每月53,500元）。

申請日期：即日至2月11日晚上6時截止，求職者可於公務員事務局網站在線申請。

申請途徑：公務員事務局網站：https://www.csb.gov.hk ＞ 政府職位空缺

詳情亦可參閱律政司網站：https://www.doj.gov.hk/tc/career/add20210129a.html

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責任編輯：葉卓偉