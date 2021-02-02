【政府工】律政司招聘律政書記　毋須大學學歷　起薪21340元（附入職要求及申請方法）

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【營人物語@iM網欄】食盆菜團年 教你如何食得精明健康
經濟下滑，失業率創新高，相信政府工是不少畢業生夢寐以求的工作。律政司近日招聘律政書記，毋須大學學歷，每月起薪有21,340元，頂薪更達到53,500元！2月11日晚上6時截止申請日期。
申請人毋須大學學歷，但入職須具備下列成績：
職責方面：
試用期3年
值得留意，律政書記並非1年合約期的合約制工作，而是「貨真價實」的公務員職位。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
薪金：起薪點為總薪級表第8點（每月21,340元），最高可至總薪級表第26點（每月53,500元）。
申請日期：即日至2月11日晚上6時截止，求職者可於公務員事務局網站在線申請。
申請途徑：公務員事務局網站：https://www.csb.gov.hk ＞ 政府職位空缺
詳情亦可參閱律政司網站：https://www.doj.gov.hk/tc/career/add20210129a.html
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責任編輯：葉卓偉