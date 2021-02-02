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【TESLA】比亞迪否認 獲Tesla近3000億元洽購兩成股權

股樓投資 21:30 2021/02/02

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近年分別在內地及美國跑出的兩大電動車品牌比亞迪(01211)及Tesla (美：TSLA),突成為同一單新聞的主角。近日有內地媒體消息指，Tesla有意以一半現金一半股份的方式，合共作價360億美元即2,808億元，入股比亞迪20%股權。比亞迪亦已回應，有關傳聞屬假消息。比亞迪今日收報260.2元，大升7%。

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元  詳情請看【下一頁

事實上，市場亦對有關消息的真確度充滿疑問，皆因上述傳聞的交易方式涉及兩間巨企互相持股，在內地目前的反壟斷風潮下，交易未必容易成事。

另一方面，剛完成配股的比亞迪向旗下3間從事汽車業務的子公司注入資金，合共114.9億元人民幣。比亞迪分別向比亞迪汽車工業、比亞迪汽車及比亞迪供應鏈，注入8.5億美元，30億元人民幣及30億元人民幣。 

野村近日亦發表研究報告指，比亞迪去年下半年增長強勁，預測勢頭將持續，主要由於新型電動車的銷量超出預期；其獨有的刀片電池業務吸引汽車製造商的青睞；比亞迪半導體計劃在今年分拆上市，帶動股價上漲。比亞迪2019至2022年每股盈利複合年增長率高達70％，該行大幅上調其目標價80.7％至300元，維持「買入」投資評級。

【延伸閱讀】【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 經濟

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