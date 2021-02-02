【港股部署】冠軍分析師張憶東：2月份應趁震盪上車　港股牛市趨勢仍在、推廌十大股份（附名單）

▲ 冠軍分析師張憶東表示，2月港股投資策略是趁震盪上車，因港股牛市趨勢仍在。

港股近日大幅波幅，冠軍分析師張憶東表示，2月港股投資策略是趁震盪上車，因港股牛市趨勢仍在，從基本面來看，港股行情將受益於盈利反轉驅動的價值回歸，從資金面看，中國的流動性「點剎車」有望在農曆新年前結束，故2月份是上車時機，建議配置戰略資產。

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張憶東指，今年來疫情及地緣政治的影響正減弱，中美關係不會比2020年更差，加上新股熱潮提升投資者信心，特別是優質中概股、新經濟獨角獸在港股上市，相信港股對海外及內地資金配置的吸引力將明顯改善。

張憶東2月推薦十大精選股

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他稱，深度價值股的戰術性重倉良機已至，隨疫苗普及和歐美復蘇，有利於半導體、消費電子、汽車及零部件、家電、家具家居等，並將驅動港股的能源、有色、金融地產等超預期價值重估，特別是中海油、三大運營商等「特朗普紅包股」有望參考GME式逼空大行情。

至於中國新經濟的核心資產，精選互聯網、大消費服務（物業、品牌消費、教育、潮玩、博彩等）、醫藥等，則維持戰略性看多的看法。

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編輯：陳韻妍