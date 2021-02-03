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【企業轉型】面對消費者行為轉變　Adobe：企業宜更注重洞察與分析能力

科技 09:00 2021/02/03

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據Adobe最新發布的《2021年數碼趨勢報告》，及時獲取洞見、並轉化為行動，是亞洲企業今年的重點及關鍵投資項目。

新冠肺炎疫情下，消費者行為帶動市場變化，網上購物和電子支付將成為疫後新常態。據Adobe最新發布的《2021年數碼趨勢報告》，及時獲取洞見、並轉化為行動，是亞洲企業今年的重點及關鍵投資項目。

【金融數碼化】疫情促亞洲金融服務業數碼轉型　Adobe研究：接近6成受訪企業今年將增數碼化流程支出

Adobe與Econsultancy在去年10月至12月期間進行調查，收集及分析全球超過1.3萬名品牌和代理服務機構的專業人員，涵蓋營銷、廣告、電子商務、創意和科技行業，當中有2,500名來自亞洲，共同發布《2021年數碼趨勢報告》（2021 Digital Trends Report）。報告繼承與延續過去十年的成果，並深入探討由新冠肺炎肆虐衍生的新問題，包括分散辦公、客戶體驗中同理心的驅動作用，以及品牌共鳴的重要性等。

經歷2020年的數碼挑戰後，企業意識到他們需要更快地分析數據，並及時採取行動。只有7-12%的亞洲企業認為，他們在洞見的準確度、執行力、速度與獲取方面具有強大的能力。有49%的亞洲企業正計劃在2021年投放更多資源，以提升企業洞察力及分析能力，達成企業最重要的營銷目標。此外，還分別有30%和35%的亞洲企業表示，將專注改善營銷技術的基礎建設及提升客戶旅程的協調能力。

Adobe 亞太區首席技術顧問及高級產品經理Scott Rigby表示，2020年為企業和消費者帶來前所未有的變化。他引述該公司的《2021年數碼趨勢報告》指，49%亞洲企業管理人員發現，在過往6個月出現異於平常的新客戶增長，而他們都有採用客戶數碼體驗方案。

【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測　現實世界與數碼世界漸融合

【數碼轉型】Adobe提供數碼化方案　助企業提升客戶服務體驗

他又認為，企業要留意這些改變而應對，否則就會落後於洞悉情況的對手，並強調客戶行為改變速度加快，數碼方案可有助管理者更快掌握資訊。

記者：施雯雯

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