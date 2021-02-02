【以色列疫情】無視疫情限制 萬人空巷送別宗教領袖（多圖）

以色列新冠疫苗接種速度冠絕全球，但以色列國內仍然維持嚴格的新冠疫情限制措施。以色列首都耶路撒冷周日（1月31日）卻有近萬人湧上街頭，送別因感染新冠肺炎離世的猶太教領袖。以色列警方表示曾發出多張告票及採取一系列行動，但仍無助疏散人群。

索洛韋奇克（Meshulam Dovid Soloveitchik）是以色列猶太教拉比，於以色列備受尊重。他上周六（1月30日）因感染新冠肺炎離世，終年99歲。他的葬禮於翌日舉行，當天數千名身穿黑衣的民眾，違反疫情限聚令走上街頭送別索洛韋奇克。

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以色列警察估計有過萬人參加葬禮，他們亦表示因應當天違反限聚令的情況，已經發出約100張告票。警方透露在索洛韋奇克葬禮前曾和宗教領袖協商，希望減少參加葬禮的人數。警方亦設下路障和驅趕約60架前往現場的大巴，但並沒有任何幫助。

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從傳出的短片可見，大量的黑衣信徒聚集在索洛韋奇克家外，當中許多人並未佩戴口罩。送葬隊伍其後穿過城市主要入口，向索洛韋奇克墓地前進。以色列目前維持戶外聚集不得超過10人的規定，但當天警方並未採取行動阻止非法集會。

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以色列超過7成人皆信奉猶太教，該教的拉比是智者的象徵，需接受系統猶太教育。拉比負責執行教規、法律和支持宗教儀式，故亦被視為祭司。

責任編輯：李俊儀