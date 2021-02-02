  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平安好醫生在線醫療收入增八成 去年經調整淨虧損收窄至5億元

股樓投資 20:16 2021/02/02

分享：

平安好醫生（01833）今日收市後公布業績，去年收入按年增36%至68.66億元（人民幣，下同），歸屬於公司所有者虧損9.48億元。扣除匯率波動及員工期權影響，經調整淨虧損為5.16億元，較2019年的6.95億元收窄26%。平安好醫生今日升7.6%，收報104.7元，成交15.4億元。

【大行點睇】大摩料內地利率上升 將有利3隻內銀股表現  詳情請看[下一頁]

截至去年底，平安好醫生註冊用戶按年升18.3%至3.73億人，累計諮詢量按年升49%至10億人次。月活躍用戶（MAU）按年升8.5%至7260萬人，月付費用戶數（MPU）按年增長34%至398.2萬人，付費用戶轉化率按年改善0.9個百分點至4.9%。

平安好醫生去年在線醫療收入按年大增82%至15.65億元，佔整體收入比重22.8%，較2019年同期上升5.9個百分點。主營醫藥銷售的健康商城GMV（成交額）則錄得54.76億元，按年增長23%，收入為37.14億元，按年升28%。因在線醫療業務強勁增長，平安好醫生去年整體毛利率為27.2%，按年改善4.1個百分點。

【大行點睇】中金看好北水提升 日常消費板塊估值 建議關注11隻港股  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

平安好醫生（01833）

上一篇文章

【騰訊控股】抖音起訴騰訊反壟斷 騰訊回應指為惡意誣陷

下一篇文章

【移民調查】 逾8成港人有意移民 英、美、台入三甲之選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型