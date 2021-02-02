平安好醫生在線醫療收入增八成 去年經調整淨虧損收窄至5億元

平安好醫生（01833）今日收市後公布業績，去年收入按年增36%至68.66億元（人民幣，下同），歸屬於公司所有者虧損9.48億元。扣除匯率波動及員工期權影響，經調整淨虧損為5.16億元，較2019年的6.95億元收窄26%。平安好醫生今日升7.6%，收報104.7元，成交15.4億元。

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截至去年底，平安好醫生註冊用戶按年升18.3%至3.73億人，累計諮詢量按年升49%至10億人次。月活躍用戶（MAU）按年升8.5%至7260萬人，月付費用戶數（MPU）按年增長34%至398.2萬人，付費用戶轉化率按年改善0.9個百分點至4.9%。

平安好醫生去年在線醫療收入按年大增82%至15.65億元，佔整體收入比重22.8%，較2019年同期上升5.9個百分點。主營醫藥銷售的健康商城GMV（成交額）則錄得54.76億元，按年增長23%，收入為37.14億元，按年升28%。因在線醫療業務強勁增長，平安好醫生去年整體毛利率為27.2%，按年改善4.1個百分點。



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