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【BNO移民】英國平均樓價回落至244萬 逾半年來首次下跌

環球社會熱點 18:54 2021/02/02

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英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成為熱門話題。英國政府早前宣佈，英國公民及外國人首置購入50萬英鎊（約531萬港元）以下物業，均可獲豁免印花稅。全英房屋按揭貸款協會Nationwide的數據顯示， 英國平均樓價近7個月以來錄得首次下跌，回落至22.9萬英鎊（約244萬港元），預料英國房地產市場在未來數月走勢仍會疲弱。

已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長 【下一頁】

Nationwide數據指，英國平均樓價由上月約23.1萬英鎊（約245萬港元），按月下跌0.3%至22.9萬英鎊（約244萬港元）。樓價按年增長亦放緩至6.4%，較12月錄得樓價年增長7.3%的幅度低0.9%。

Nationwide首席經濟師賈德納（Robert Gardner）認為，相信英國樓價放緩的原因在於英國經濟陷入衰退，即使有「期間限定」的減稅措施，亦無助刺激市民置業需求。

英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺數據 【下一頁】

賈德納續指出，如果減免置業印花稅的措施於3月底結束，加上勞動市場如預料般疲弱的話，相信英國未來幾個月的房地產市場將會放緩，甚至於急劇轉弱。

責任編輯：郭麗明

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