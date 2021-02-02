【新股IPO】瑞聲科技2018分拆誠瑞光學內地上市 正等待中證監取得受理

瑞聲科技（02018）公布計劃分拆旗下誠瑞光學到內地一家交易所上市，已經向中證監江蘇省監管局提交開始上市前輔導程序的申請，有待取得受理函。公司預計，完成分拆及獨立上市後，誠瑞光學將繼續為瑞聲的附屬公司。

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瑞聲指出，已根據上市規則向聯交所提交建議分拆及獨立上市的申請，但未向中國任何相關監管機構提交正式上市申請。同時強調，分拆上市需取得相關機構批准及視乎當時市況而定，提醒股東及潛在投資者要關注建議未必一定落實，亦不保證實行時間。

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記者：張以正