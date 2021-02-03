【香港地產風雲@iM網欄】日出康城 香港地產史上最大型的計劃

日出康城（英文：LOHAS Park），之前叫夢幻之城，在香港新界將軍澳86區，在將軍澳工業邨北面，港鐵康城站同將軍澳車廠上蓋，是一個包括住宅、商場、公園嘅鐵路上蓋發展計劃。地盤總面積32.68公頃，總發展面積1,652,800平方米，地積比率為5倍；規劃中住宅面積最多1,612,800平方米，商場面積40,000至50,000平方米，綠化及休憩面積為55,000平方米，包括一個面積近19,000平方米嘅中央公園。項目位於已收復嘅將軍澳第一期堆填區和將軍澳第二/三期堆填區之間，鄰近運作緊嘅新界東南堆填區。

成個發展計劃會分1至14期起，大慨在2025年全部完成，到時會有50幢高46至59層嘅樓，提供21,500個住宅單位，可以供58,000個市民居住；另外會有1個大型商場、1個小型商場、文娛康樂設施、綠化同理休憩區、長400米嘅海濱走廊、教育機構、幼兒院、社區會堂、鐵路車站同埋公共運輸交匯處。以住宅數量來説將會成為香港最大嘅屋苑，比目前香港最大屋苑嘉湖山莊的15,880個多四成。

根據港鐵公司（前稱地鐵公司，下同）嘅公佈，該發展計劃命名為日出康城係因為「日出」代表東方、陽光同朝氣，「康城」則代表「健康之城」同埋可持續發展；英文LOHAS取「Lifestyle Of Health And Sustainability」嘅首個英文字母，即健康及可持續發展嘅生活方式。

時至今日，已經賣到第十期，區內環境日漸成熟，商場配套等都陸續完成，真的令人心擴神怡。想當年第一期開賣時的通宵賣樓，到今日的有條有序的抽籌排隊，見証著地產行業的變遷和進步。

現在的一期“原居民”終於可以自豪的說：我望見家鄉了！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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