浸大畢業生疫下就業率97% 平均起薪點達17,500元 新模式助學生就業見效

雖然經濟不景氣，但畢業生的就業程況也許比想象中好。浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀表示，疫情下2020年浸會大學仍錄得與2019年相約的就業率97%，平均起薪點達17,500元，其中六成畢業生進入商界，一成進入教育及非政府組織，與往年相似。而選擇畢業後繼續進修的比例略為上升，由10%升至13%。

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就業率未有太大影響或與校方以新方式幫組畢業生就業有關，因疫情影響，浸會大學將僱主午餐宴轉為混合模式線上線下同時進行，冀望疫情中仍能讓僱主與畢業生可以有交流的機會。線上有182名學生報名，409位僱主參與。線下部分則分為向180位僱主辦公室派發素食便當，以及與20位僱主一對一午餐交流等。、

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有參與學生認為活動有助拉近了心理上的距離，更可親身感受到僱主對畢業生的期待和關心。另有僱主表示，疫情下招聘由線下轉為線上，IT方面職位有增加，即使疫情關係，但企業仍持續招聘。

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責任編輯：翁嘉陽