【替代柴油發電機】信和集團所有新項目將引入「淨能櫃」系統　助建築行業數碼轉型

▲ 信和集團今日公布，將於旗下所有新發展項目的工地引入「淨能櫃」以提供能源，期望將傳統物業發展行業轉化為端對端數碼化產業。（信和集團提供圖片）

建築行業亦數碼轉型，信和集團今日公布，將於旗下所有新發展項目的工地引入「淨能櫃」以提供能源，期望將傳統物業發展行業轉化為端對端數碼化產業，同時支持本地初創企業共創更完善的房地產科技方案，為推動行業未來轉型邁出重要的一步。

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「淨能櫃」由本地初創公司Ampd Energy開發，為能源儲存系統，可替代傳統柴油發電機，減少碳排放及噪音。此外，「淨能櫃」可收集數據，配合其物聯網（IoT）技術平台，幫助建築團隊透過分析數據，在任何地方及任何時間進行重要決策。平台亦可實時監控設備狀態及各種數據，讓集團及其承辦商全面審視設備和工地運作情況，以改善開發計劃和營運效率。

集團於2020年第四季度已經在位於元朗的商業發展用地引入首部「淨能櫃」，並將於今年第一季度引入第二部。信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，數碼化的營運模式可以更容易規劃項目流程，提升工地效率和準確性，並減少地盤事故的機會，從而加強整體生產力。

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責任編輯：朱悅瀅