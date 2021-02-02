  • 20°C
香港時間 : 2021202日 (二) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子利是】中銀搞抽獎鼓勵派電子利是　頭獎8888港元大利是（附派電子利是教學）

理財智慧 18:44 2021/02/02

分享：

農曆新年將至，受疫情影響，金管局呼籲市民今年透過電子渠道收發利是，各大銀行嚮應號召，推優惠鼓勵客戶用手機「派利是」。中銀香港今日宣布，於BoC Pay及手機銀行推出新春「Phone利是」電子利是服務。為鼓勵客戶使用，該行推出「齊齊Phone利是．勁『抽』賀牛年」大抽獎。由2月11日至26日新春期內，客戶於BoC Pay或手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取8,888港元現金獎賞，名額共10名。

由即日起，用戶在中銀香港BoC Pay選擇「利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額或預設金額，再自選祝福語如「金牛滿屋」、「牛年當旺」或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封後，即可派發電子利是。收款人如已開通BoC Pay智能/支付賬戶或註冊「轉數快」，即可收到利是。

中銀香港手機銀行「Phone 利是」服務教學

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中銀香港BoC Pay「Phone 利是」服務教學

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而在2月11日至26日新春期內，客戶於BoC Pay 或手機銀行派發電子利是，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取8,888港元現金獎賞，名額共10名。

每名客戶於推廣期內經BoC Pay 使用「利是」功能或經中銀香港手機銀行「Phone 利是」或「轉賬/轉數快」功能每派發電子利是一次，可獲抽獎機會一次，最多可分別獲30次抽獎機會。

中銀香港表示，無論客戶是否持有中銀香港賬戶，均可註冊使用BoC Pay。客戶首次綁定/註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20港元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定/註冊BoC Pay，亦可獲20港元獎賞。推薦越多，獎賞越多。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文透露，去年派發新春電子利是的數量佔全年近35%。今年BoC Pay優化版面設計及新增「拆利是」功能，增添新年氣氛。他表示，該行會通過BoC Pay向員工派發電子開工利是。

花旗搞抽獎鼓勵手機「派利是」 贏取8888元或888元大利是（內附登記方法）請看【下一頁】

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

銀行 疫情 轉數快

上一篇文章

ASOS完成收購Topshop等4品牌　1.3萬名員工何去何從？

下一篇文章

【遊戲驛站GME】沽空GME一月損失近千億元　渾水創辦人：疑為對沖基金內鬥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型