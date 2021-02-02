【電子利是】中銀搞抽獎鼓勵派電子利是　頭獎8888港元大利是（附派電子利是教學）

農曆新年將至，受疫情影響，金管局呼籲市民今年透過電子渠道收發利是，各大銀行嚮應號召，推優惠鼓勵客戶用手機「派利是」。中銀香港今日宣布，於BoC Pay及手機銀行推出新春「Phone利是」電子利是服務。為鼓勵客戶使用，該行推出「齊齊Phone利是．勁『抽』賀牛年」大抽獎。由2月11日至26日新春期內，客戶於BoC Pay或手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取8,888港元現金獎賞，名額共10名。

由即日起，用戶在中銀香港BoC Pay選擇「利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額或預設金額，再自選祝福語如「金牛滿屋」、「牛年當旺」或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封後，即可派發電子利是。收款人如已開通BoC Pay智能/支付賬戶或註冊「轉數快」，即可收到利是。

中銀香港手機銀行「Phone 利是」服務教學

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中銀香港BoC Pay「Phone 利是」服務教學

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而在2月11日至26日新春期內，客戶於BoC Pay 或手機銀行派發電子利是，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取8,888港元現金獎賞，名額共10名。

每名客戶於推廣期內經BoC Pay 使用「利是」功能或經中銀香港手機銀行「Phone 利是」或「轉賬/轉數快」功能每派發電子利是一次，可獲抽獎機會一次，最多可分別獲30次抽獎機會。

中銀香港表示，無論客戶是否持有中銀香港賬戶，均可註冊使用BoC Pay。客戶首次綁定/註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20港元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定/註冊BoC Pay，亦可獲20港元獎賞。推薦越多，獎賞越多。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文透露，去年派發新春電子利是的數量佔全年近35%。今年BoC Pay優化版面設計及新增「拆利是」功能，增添新年氣氛。他表示，該行會通過BoC Pay向員工派發電子開工利是。

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責任編輯：葉卓偉