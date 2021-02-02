【蘋果股價】蘋果擬發140億美元　料將用於回購、派息

彭博報道，蘋果（美：AAPL）將發行140億美元債券，是去年5月以來第三次發債。報道引述消息人士指，蘋果將發行6筆債券；最長為40年期，息率為美國國債加95個基點，原先討論的加115至120個基點為低。

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蘋果表示，所得款項將用於一般公司用途，包括回購股票和支付股息。消息稱，集資所得還可能用於流動資金、資本支出、收購和還債。分析指出，即使蘋果手持1960億美元的現金，但仍重返債市，認為這或反映公司回饋股東的步伐很可能會再加快。

自2017年以來，蘋果從未在美國投資級債市一年發債超過一次，今次打破傳統，相信是因為利率太吸引。

Trace報價顯示，蘋果現有40年期債券是2060年到期、票面利率2.55%的債券，與美國國債利差周一擴大超過5個基點，至89個基點附近。債券持有人通常會賣出舊債以納入新債，且新債通常用較高的殖利率來吸引投資者。

根據彭博巴克萊指數，投資級公司9年左右期限的借款利率為1.86%，較去年8月Apple發債時的1.94%進一步下降。

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編輯：吳敏芳

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