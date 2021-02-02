【iPhone】傳新一代iPhone SE仍搭載A13晶片　配備5.4吋打孔屏幕

▲ 傳Apple新一代iPhone SE命名為「iPhone SE 3」，手機仍會搭載A13晶片，屏幕尺寸將擴大至5.4吋。

蘋果（Apple）去年推出第二代iPhone SE機型，搭載最新A13晶片及價格中等，極受市場歡迎。消息傳出，Apple在本年推出的新一代iPhone SE命名為「iPhone SE 3」，屏幕尺寸將擴大至5.4吋。

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報道引述爆料人士指，Apple或於今年上半年推出新一代iPhone SE，惟該產品仍搭載A13晶片，並不支援5G網絡。另外，iPhone SE3採用5.4吋OLED打孔屏幕，整體造型結合iPhone 12系列及iPhone 8機身設計，手機背面左上角設有一個1200萬像素單攝鏡頭，內置2815mAh電池容量。

另外，iPhone SE3提供64GB、128GB和256GB三種存儲空間，預計64GB定價為499美元（約3,868港元），128GB版本售價699美元（約5,418港元），另一高階版本則售799美元（約6,193港元），共提供黑、白和紅色三種選擇。

責任編輯：李寶如