  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營人物語@iM網欄】食盆菜團年 教你如何食得精明健康

名人薈萃 19:40 2021/02/02

分享：

新春將至，今年疫情關係未能外出吃團年飯，家人便打算預訂盆菜，在家中聚餐過節。聽到「盆菜」兩個字，表姐便擔心起來：「盆菜的熱量非常高！我正在減重，一餐盆菜隨時白費我這個月以來努力的成果！」

我安撫她：「放心！給你一些吃盆菜貼士，就不怕會升磅。」

表姐興奮叫道：「快説快説！」

相關文章：【營人物語@iM網欄】 只要識得揀 BBQ也可以食得健康豐富

「首先，若以為蔬菜一定健康，不會致肥，其實就大錯特錯！盆菜中的食物「層層叠」般放入盆中，最底層的蘿蔔、蓮藕、冬菇、黃芽白和芋頭吸盡上層肉類滲出的脂肪，更易致肥。」表姐聽到這句說即流露出一副驚訝的表情。

我接着説：「想吃得健康低脂，宜多選上層的海味（如：鮑魚、瑤柱、金蠔等)、海蝦、切雞、燒鵝、燒肉，當然要去掉皮層及脂肪，中層的豬皮、炸魚蛋、枝竹、炸鯪魚球，本身屬高脂食物，應盡量避免或只宜淺嚐。」

表姐問：「以前吃過盆菜後，第二天我媽會用剩餘的汁醬煮烏冬和蔬菜。」

相關文章：【營人物語@iM網欄】多喝花茶好處多 但切記勿被神化了的功效欺騙

我說：「當然不可！盆菜經翻熱烹煮後，汁料變得更高脂。如將烏冬和菜等放入汁料烹煮，變相把脂肪再滲入烏冬和蔬菜中！」

另外，建議吃盆菜時加配白飯，當然切忌掏汁吃飯，亦可再煮一客雜菜粉絲煲，便成完整均衡的一餐。

表姐興奮的説：「好！當天我就不吃午餐，以預留配額晚上吃盆菜。」

我立即叫停：「午餐不吃只會令你晚上吃得更多且更肥膩！那天中午我們要外出辦年貨，不如簡單吃碗米線，油份既少，亦可避免進食太多肉類，迎接晚上這頓豐富的團年盆菜。」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介

· 澳洲註冊營養師（A.P.D）

· 現任「尚營坊」註冊營養師

· 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗

· 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人

· 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識

· 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

上一篇文章

【CPTPP】英國正式申請加入CPTPP 冀與亞太區加強貿易關係

下一篇文章

【政府工】律政司招聘律政書記　毋須大學學歷　起薪21340元（附入職要求及申請方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型