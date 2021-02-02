【營人物語@iM網欄】食盆菜團年 教你如何食得精明健康

新春將至，今年疫情關係未能外出吃團年飯，家人便打算預訂盆菜，在家中聚餐過節。聽到「盆菜」兩個字，表姐便擔心起來：「盆菜的熱量非常高！我正在減重，一餐盆菜隨時白費我這個月以來努力的成果！」

我安撫她：「放心！給你一些吃盆菜貼士，就不怕會升磅。」

表姐興奮叫道：「快説快説！」

相關文章：【營人物語@iM網欄】 只要識得揀 BBQ也可以食得健康豐富

「首先，若以為蔬菜一定健康，不會致肥，其實就大錯特錯！盆菜中的食物「層層叠」般放入盆中，最底層的蘿蔔、蓮藕、冬菇、黃芽白和芋頭吸盡上層肉類滲出的脂肪，更易致肥。」表姐聽到這句說即流露出一副驚訝的表情。

我接着説：「想吃得健康低脂，宜多選上層的海味（如：鮑魚、瑤柱、金蠔等)、海蝦、切雞、燒鵝、燒肉，當然要去掉皮層及脂肪，中層的豬皮、炸魚蛋、枝竹、炸鯪魚球，本身屬高脂食物，應盡量避免或只宜淺嚐。」

表姐問：「以前吃過盆菜後，第二天我媽會用剩餘的汁醬煮烏冬和蔬菜。」

相關文章：【營人物語@iM網欄】多喝花茶好處多 但切記勿被神化了的功效欺騙

我說：「當然不可！盆菜經翻熱烹煮後，汁料變得更高脂。如將烏冬和菜等放入汁料烹煮，變相把脂肪再滲入烏冬和蔬菜中！」

另外，建議吃盆菜時加配白飯，當然切忌掏汁吃飯，亦可再煮一客雜菜粉絲煲，便成完整均衡的一餐。

表姐興奮的説：「好！當天我就不吃午餐，以預留配額晚上吃盆菜。」

我立即叫停：「午餐不吃只會令你晚上吃得更多且更肥膩！那天中午我們要外出辦年貨，不如簡單吃碗米線，油份既少，亦可避免進食太多肉類，迎接晚上這頓豐富的團年盆菜。」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機