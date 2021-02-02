  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

散戶爆買白銀製造軋空？　專家：行動或達不到預期效果

環球政經 20:34 2021/02/02

分享：

Reddit網民呼籲買入GameStop（US-GME）狹擊沽空大鱷的行動在過去一周為人津津樂道，令投資市場不再輕視散戶實力。除股票市場外，散戶也將投資目光轉至白銀，令熱潮席捲貴金屬市場。社交平台Reddit的WallStreetBets再次「吹雞」，召喚散戶發動「白銀挾淡倉行動」。

    點擊圖片放大

白銀價格在周一（1日）開盤便大幅漲逾7.4%至每盎司28.99美元，其後更一度跳升11%，創11年來最大單日升幅。白銀自上周起漲幅便達15%，並突破去年8月6日以來的最高價格。在價格破新高後，美國芝加哥商品交易所（CME）將旗下紐約商品交易所（COMEX）的白銀期貨保證金調升至18%，以穩定期貨市場，亦代表市場活動備受監視。而泰國期貨交易所宣布，因市場變動已停止網上的白銀期貨交易。

【遊戲驛站GME】沽空GME一月損失近千億元　渾水創辦人：疑為對沖基金內鬥 【下一頁

但有分析師警告，股票與白銀市場不同，去年單在紐約期貨市場，白銀的每日平均交易額就已接近110億美元，是GME的200倍。由於白銀市場相對先前幾隻股份要大，如散戶想以群體力量爆買白銀，或達不到軋空效果。與此同時，保證金的提高使投資成本增加，令一些投資者退出白銀市場。另外，市場上亦有許多渠道交易白銀，包括白銀實物，因此這些一定數量的白銀實物亦會影響價格變動，大大增加投資者風險。

截至香港周二（2日）晚上8點半，實銀現價報27.46美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 張健兒

股票 商品 期貨 社交平台 美元 芝加哥 泰國 紐約 財務自由 美國

上一篇文章

【大行點睇】北水南下佔成交較2015年大增 中信建投提高港交所目標價

下一篇文章

【騰訊控股】抖音起訴騰訊反壟斷 騰訊回應指為惡意誣陷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【大行報告】花旗調整醫藥股目標價　推薦四大醫藥股　首選阿里健康
【大行報告】花旗調整醫藥股目標價　推薦四大醫藥股　首選阿里健康
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？