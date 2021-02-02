散戶爆買白銀製造軋空？　專家：行動或達不到預期效果

Reddit網民呼籲買入GameStop（US-GME）狹擊沽空大鱷的行動在過去一周為人津津樂道，令投資市場不再輕視散戶實力。除股票市場外，散戶也將投資目光轉至白銀，令熱潮席捲貴金屬市場。社交平台Reddit的WallStreetBets再次「吹雞」，召喚散戶發動「白銀挾淡倉行動」。

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白銀價格在周一（1日）開盤便大幅漲逾7.4%至每盎司28.99美元，其後更一度跳升11%，創11年來最大單日升幅。白銀自上周起漲幅便達15%，並突破去年8月6日以來的最高價格。在價格破新高後，美國芝加哥商品交易所（CME）將旗下紐約商品交易所（COMEX）的白銀期貨保證金調升至18%，以穩定期貨市場，亦代表市場活動備受監視。而泰國期貨交易所宣布，因市場變動已停止網上的白銀期貨交易。

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但有分析師警告，股票與白銀市場不同，去年單在紐約期貨市場，白銀的每日平均交易額就已接近110億美元，是GME的200倍。由於白銀市場相對先前幾隻股份要大，如散戶想以群體力量爆買白銀，或達不到軋空效果。與此同時，保證金的提高使投資成本增加，令一些投資者退出白銀市場。另外，市場上亦有許多渠道交易白銀，包括白銀實物，因此這些一定數量的白銀實物亦會影響價格變動，大大增加投資者風險。

截至香港周二（2日）晚上8點半，實銀現價報27.46美元。

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