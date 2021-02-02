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【彈劾特朗普】辯護律師斥「不民主」阻特朗普再參選

環球政治 18:35 2021/02/02

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特朗普辯護律師舍恩表示，民主黨人發起彈劾特朗普的行為不明智也不民主。

美國前總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂，特朗普面臨彈劾審訊。其中一名獲特朗普聘用的律師舍恩（David Schoen）表示，民主黨人發起彈劾特朗普的行為不明智也不民主，只為阻止特朗普日後再次參選。

【彈劾特朗普】5名律師跳船後 特朗普即請到2名代替 【下一頁】

【特朗普卸任】政治行動委員會擁2.4億 爭共和黨控制權 【下一頁】

最少5名特朗普（Donald Trump）辯護律師上周六（1月30日）辭職，特朗普再聘請2名辯護律師，包括曾為特朗普前顧問斯通（Roger Stone）代表律師的舍恩。

舍恩周一（1日）接受霍士新聞台訪問時表示，民主黨人正利用彈劾特朗普的審訊作為政治武器（political weapon），以阻止特朗普再次參選美國總統。舍恩於節目上批評民主黨人的行徑「不民主」（undemocratic）及是他「見過最不明智的法律決定。」（ the most ill-advised legislative action.）

舍恩又批評不少參議員對特朗普存在偏見，因此未能帶來公正的審訊：

你能想像有任何美國公民在審訊階段時，法官和陪審團已公開宣布被告必須被定罪嗎？

（Can you imagine any American citizen considered to be in a trial in which the judge and jury has already announce publicly that the defendant must be convicted in a case?）

另外，舍恩接受《亞特蘭大憲法報》（The Atlanta Journal-Constitution）訪問時表示，他不打算圍繞選舉欺詐這一點爭論，而是指出彈劾審訊本身已違憲。舍恩指出由於特朗普的言論受美國憲法第一修正案保護，而且一直呼籲支持者和平，不應被視為煽動暴亂。

責任編輯：鄭錦玲

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