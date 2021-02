【彈劾特朗普】辯護律師斥「不民主」阻特朗普再參選

美國前總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂,特朗普面臨彈劾審訊。其中一名獲特朗普聘用的律師舍恩(David Schoen)表示,民主黨人發起彈劾特朗普的行為不明智也不民主,只為阻止特朗普日後再次參選。

最少5名特朗普(Donald Trump)辯護律師上周六(1月30日)辭職,特朗普再聘請2名辯護律師,包括曾為特朗普前顧問斯通(Roger Stone)代表律師的舍恩。

舍恩周一(1日)接受霍士新聞台訪問時表示,民主黨人正利用彈劾特朗普的審訊作為政治武器(political weapon),以阻止特朗普再次參選美國總統。舍恩於節目上批評民主黨人的行徑「不民主」(undemocratic)及是他「見過最不明智的法律決定。」( the most ill-advised legislative action.)

舍恩又批評不少參議員對特朗普存在偏見,因此未能帶來公正的審訊:

你能想像有任何美國公民在審訊階段時,法官和陪審團已公開宣布被告必須被定罪嗎?

(Can you imagine any American citizen considered to be in a trial in which the judge and jury has already announce publicly that the defendant must be convicted in a case?)