  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】出版社新春「五福」帖全線下架損失慘重 為何「福」字變「禍」字？

環球政經 19:05 2021/02/02

分享：

下周已是農曆年，今年受疫情所累，拜年團聚可免則免，但買張揮春貼家門，添點熱鬧氣氛，總是好事。內地人民文學出版社近日推出新年「啟功五福」帖，即由當代名書法家啟功所寫五個不同字體的福字，出版社放在名為《五福迎春。人文年禮》的禮盒內，跟其他新春對聯等應節物品一併發售，定價每套168元人民幣。

但有讀者發現其中一個「福」字是錯的，而且錯得極「離譜」，該「福」字原來是草書的「禍」字。結果出版社要出公開信道歉兼退貨退款，損失慘重。據其道歉信稱，因出版社對書法缺專門研究，而啟功書法贋品多，為確保准確，特別從一本權威的書法字滙選取字款。但為何選了個「禍」字？信中稱此字是誤收，言下之意是那本字滙誤收，出版社因而「中伏」。出版社承認是嚴重失誤，會深刻反省，並稱「是一次慘痛的教訓」，該產品將全線下架，報導未有說出版社共印了多少套。此事亦成為新春前的網民熱話。

延伸閱讀：【內地熱話】男子因父親去世強行休假終被辭退　網民：你以為只是開除員工，其實你是寒了所有人的心   【 下一頁】                

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【政府工】律政司招聘律政書記　毋須大學學歷　起薪21340元（附入職要求及申請方法）

下一篇文章

ASOS完成收購Topshop等4品牌　1.3萬名員工何去何從？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型