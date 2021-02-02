【內地熱話】出版社新春「五福」帖全線下架損失慘重 為何「福」字變「禍」字？

下周已是農曆年，今年受疫情所累，拜年團聚可免則免，但買張揮春貼家門，添點熱鬧氣氛，總是好事。內地人民文學出版社近日推出新年「啟功五福」帖，即由當代名書法家啟功所寫五個不同字體的福字，出版社放在名為《五福迎春。人文年禮》的禮盒內，跟其他新春對聯等應節物品一併發售，定價每套168元人民幣。

但有讀者發現其中一個「福」字是錯的，而且錯得極「離譜」，該「福」字原來是草書的「禍」字。結果出版社要出公開信道歉兼退貨退款，損失慘重。據其道歉信稱，因出版社對書法缺專門研究，而啟功書法贋品多，為確保准確，特別從一本權威的書法字滙選取字款。但為何選了個「禍」字？信中稱此字是誤收，言下之意是那本字滙誤收，出版社因而「中伏」。出版社承認是嚴重失誤，會深刻反省，並稱「是一次慘痛的教訓」，該產品將全線下架，報導未有說出版社共印了多少套。此事亦成為新春前的網民熱話。

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責任編輯：鄭靜珊