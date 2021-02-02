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【BNO移民】調查：8成受訪者正考慮或未來會考慮移民

Hot Talk 18:01 2021/02/02

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調查：8成受訪者正考慮或未來會考慮移民

BNO「5+1」居英簽證已於1月31日起接受申請。愛爾蘭地產發展商旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors（Bartra）表現，調查發現逾8成受訪者指正考慮或未來會考慮移民外國，當中如白領、商人及專業人士等高收入人士的移民意欲甚高。

值得留意是，是次調查Bartra以網上問卷形式訪問近1,200名18歲或以上的市民。

港府指不承認BNO、不可用作出境，詳看【下一頁】

調查指，在表明有意移民的受訪者當中，約85%受訪者稱即使獲批移民申請後，亦不會於一年內實行移居（即移民不移居），超過50%的移民目的是為了提升生活質素，逾30%則是為了更好的子女教育，獲取外國居留身份或國藉及政治因素則各佔兩成。

Bartra指，港人移民首選國家首三位分別為英國、台灣、美國。而選擇移民目的地時，首三個關注點依次為移民所需成本、申請的難易度，以及語言問題。調查發現，超過40%受訪者選擇採用投資移民的方式獲取當地居留身份，而投資項目的安全性、回報及年期為最關注的因素。

港人英國搵工原來有優勢？求職時要知的一件事，看【下一頁】

對於投資移民服務及產品應具備的條件，Bartra Wealth Advisors市場總監張曦表示，第一為移民條件彈性高、快捷；第二為產品安全，高市場需求；第三為整體有靈活性，能增資，並能與財富管理服務相結合。

相關文章：【BNO VISA】英國BNO「LOTR」1月31日起接受網上申請　中國：不再承認BNO（第二版）

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編輯：袁諾曦

英國 移民 BNO

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