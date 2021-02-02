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【移民調查】 逾8成港人有意移民 英、美、台入三甲之選

理財智慧 19:57 2021/02/02

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隨著各國推出針對港人移民政策，有移民機構調查顯示，逾80%受訪人士表示有意移民至外國，當中包括白領、商人及專業人士等高收入人士。同時英國、美國、台灣更成為移民地的三甲之選。

據調查數據指，逾八成人士有意移民，當中近三成表示正考慮移民，另五成指將來或有此決定。同時，約85%受訪者表示未有打算於一年時間內實行移居，意即港人有意申請外國居留權，惟仍選擇居住香港，實行移民不移居。Bartra Wealth Advisors市場部總監張曦表示，按他觀察，港人移民大多採用「進可攻、退可守」的策略，「進」即指可享有比香港更好的醫療、教育及更多免簽證國家的護照等；相反，「退」即指若移民後，若出現經濟、工作待遇，或歧視等問題時，港人冀望留有一個後退的空間回流香港。

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另外，報告指出港人移民首選國家首三名分別為英國(18.7%)、台灣(18.3%)、美國(15.1%)、澳洲（14.6%）、加拿大（11.1%）和新加坡（6.3）等 。張指，由於香港曾屬英國移民地，令港人對英國有一種情意結，故考慮移民時，英國成為較多港人的選擇。他又指，近期留意到有客戶開始查詢有關BNO移居的資料。

有關調查自今年1月中開始，為期兩星期，共訪問了1,200名18歲或以上港人。

 

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責任編輯：潘曉豐

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