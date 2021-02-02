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蘋果新增iCloud password插件　助Chrome瀏覽器用戶輕鬆更新網站密碼

科技 21:05 2021/02/02

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Apple為Chrome瀏覽器推出iCloud Password插件，為Windows和Chrome OS用戶帶來方便。

蘋果（Apple）一直積極創造自己的生態圈，希望用戶能夠同時使用他們的手機、平板、電腦和雲端服務。日前，Apple就為Chrome瀏覽器推出iCloud Password插件，為Windows和Chrome OS用戶帶來方便。

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相信不少使用iPhone或Mac的用戶，都有用過iOS及macOS的密碼儲存功能，可透過利用Touch ID或Face ID，取代輸入不同網上服務的密碼，相當方便。不過，過往如果是使用Safari以外的瀏覽器，就無法取用iCloud密碼，現在Apple終於進行革新，在Chrome瀏覽器外置插件，允許Windows和Chrome OS用戶同步使用iCloud密碼。

想要在Chrome瀏覽器上使用iCloud密碼，可以透過Chrmoe線上應用程式商店，下載Apple官方提供的「iCloud密碼」插件。安裝後，不論是Windows抑或是Mac的Chrome，都可以在登錄不同網站時，使用iPhone、iPad和Mac裝置上所設置的相同密碼，更可以配合Apple提供的「高強度密碼」使用，增加安全性。

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同時，Apple裝置用戶儲存在iCloud Keychain的帳號資料，亦能夠在電腦的 Chrome瀏覽器內使用。值得留意的是，此項iCloud Password插件功能只支援電腦版Chrome瀏覽器，並不支援Android版本。

責任編輯：施雯雯

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