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【ET講股通】孫運喜：尋寶熱 　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:02 2021/02/02

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現亮麗，恒指全日升355點，收報29248點，主板總成交2,255億元。新經濟股造好，美團 （03690） 升1%至395元，騰訊 （00700） 升1.8%至724.5元。

騰訊美團  高位現回吐壓力

港股近兩日形勢轉佳，技術走勢方面，裂口重上短期下降軌，20天綫昨日亦失而復得。惟回穩之下，後市再升動力稍嫌不足：

一、恒指仍受制10天綫，陰陽燭呈陀螺，反映高位有沽壓；

二、大市成交約2,200億元，與早前升市近3,000億元有距離；

三、新經濟股領漲，惟高位現沽壓。美團即市突破400元後，未能企穩，陰陽燭呈陀螺，有可能形成小雙頂。騰訊造陰燭，同樣顯示高位回吐壓力不輕。

恒指短綫難大升  個股好世界

恒指短綫或整固，待快手 （新上市編號：01024） 凍資周五回籠。

市場出現尋寶熱，不少個股大幅抽升。受惠產能擴張消息，保利協鑫 （03800） 大升35.8%。石藥 （01093） 擬回A股科創板上市，股價升9.2%。東亞 （00023） 出售保險業務，股價升2.9%，突破橫行區。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海吉亞醫療、中芯、華虹半導體、明源雲、中遠海控、中生製藥、安東油服、小米、東岳︰立即觀看


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欄名 : ET講股通

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投資推介 技術分析 恒指走勢 港股 石藥集團（01093） 東亞銀行（00023） 保利協鑫能源（03800） 快手—W（01024） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700）

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周生生證券指5名客户欠付佣金及孖展利息　入稟高院追逾7.97億元
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