【上車盤】衣食住行齊全　5分鐘直達火車站 　不用500萬做業主

樓市小陽春提早出現，各區成交明顯增多，以青衣區為例，上月二手成交量更創10年新高。在此氣氛下，不少用家加快入市，希望趕於農曆新年前入市。不過，500萬元以下的平盤買少見少，若不介意住遠些少，粉嶺也有選擇。

中原洪文鋒說，粉嶺名都5座低層C室，實用面積376平方呎，兩房間隔，原開價約500萬元，終以488萬元易手，實用呎價12,979元。資料顯示，原業主於2011年以182萬元購入上址，持貨10年，現帳面賺306萬元，物業期內升值約1.7倍。

以上述放盤價計，可承做九成按揭，首期約48.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款17,354元，壓力測試下的最低每月入息要求則約41,563元。

粉嶺名都位於粉嶺車站路18號，於1993開始入伙，建有7座住宅大樓，提供1,280個單位，實用面積約369至454平方呎。與其他北區屋苑相比，粉嶺名都最大賣點是交通便利，皆因鄰近港鐵粉嶺站，而且周邊生活配套齊全。

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