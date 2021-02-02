【農曆新年】新地12商場推賀年活動　料營業額按月增5%至8%

▲ 新地旗下12個商場，推出價值逾百萬港元的賀年換領活動。（新地提供）

農曆新年將至，新地（00016）旗下12個商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，推出價值逾百萬港元的賀年換領活動。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，近期疫情雖然反覆，但農曆年始終是最重要節日，對於應節及具意頭的消費品仍然有一定需求。今次推出4大賀年換領，她期望帶動商場人流按月平均上升8%至10%，並刺激商戶營業額錄得按月5%至8%的升幅。

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新春活動4大禮遇：

1. 好運吉祥「利是封」及利是套裝換領

不同商可換領不同的利是套裝，例如北角匯、荃錦中心及新領域廣場推出「招財喵寶」利是封及開運福袋；東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場，換領《反斗奇兵》為主題的利是封及禮盒套裝；將軍澳中心則以「Frozen」為主題，設計禮封及禮盒。

2. 財運亨通「消費獎賞」

各商場提供不同消費優惠，包括上水廣場送出5,750元購物優惠券；東港城推出超過2,000份福袋，送出商場及商戶贈券；將軍澳中心推出「春日層層賞」主打超市、美容、時裝及運動商戶，送出超過35萬元贈券；Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊以多重優惠助市民以優惠價辦年貨，回贈高達800元；PopWalk天晉滙提供會員8倍積分的優惠；荃錦中心及新領域廣場可憑消費換領指定獎賞，包括高價值的電子潮物等。

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3. 佳偶天成「情人節甜蜜蜜」換領精選

今年情人節是大年初三，商場提供情人節禮品換領把握商機，吸引消費，並為顧客挑選朱古力、美酒及美容套裝等情人節熱門商品。

4. 食得是福 - 食肆「美食優惠賀新歲」

食肆限聚令延至大年初六，商場推出美食折扣、回贈及倍數積分等優惠，涵蓋堂食及外賣自取。包括北角匯指定食肆提供3倍積分獎賞；上水廣場、東港城及Mikiki消費滿指定金額即則送商場及商戶贈券。將軍澳中心推出「滋味印花密密賺」，儲電子印花換領購物現金券，並同時提供外賣自取線上下單立減優惠，最高立減90元。PopWalk天晉匯亦以電子印花吸引顧客消費，儲滿指定印花數量可獲禮品或現金券。

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責任編輯：馬意文