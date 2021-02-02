【減價】Impossible Foods美國下調20%零售價格　香港未來會有份

▲ Impossible Foods宣布為美國境內超級市場的建議零售價格下調 20%。（Impossible Foods官網圖片）

受惠於過去一年銷量和規模經濟效益的龐大增長，Impossible Foods宣布為美國境內超級市場的建議零售價格下調 20%，並會陸續調低所有海外零售產品的售價，包括香港。

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Impossible Burger漢堡扒的建議零售價將下調至每包 5.49美元，而12安士裝 Impossible Burger則為6.99美元。Impossible Foods 呼籲美國國內約17,000間有銷售其產品的雜貨店和超級市場，在未來數週內實施降價。

Impossible Foods指，會陸續向加拿大、新加坡及香港的零售商調低所有海外零售產品的售價，下調百分比會達到雙位數，部份地區的幅度更超過 20%。

而是次降價是Impossible Foods 一年內第三次，以雙位數幅度降價。該公司上月才向美國境內供應予餐廳的食品批發商調低其產品售價平均約 15%。

Impossible Foods總裁Dennis Woodside 表示，公司不能亦不會要求超級市場降低價格，但事實上，超級市場和分銷商⼀直將其規模經濟所節省到的成本轉化給他們的顧客。Impossible Foods的產品價格正變得越來越相宜，繼⽽有助加快其零售⾼速增長。

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責任編輯：蘇穎琪