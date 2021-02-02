Space X慈善之旅 為兒童醫院籌款 首次全平民參與 富豪艾薩曼攜三人升空

美國億萬富豪艾薩曼（Jared Isaacman）昨日指已經向SpaceX預訂了一次太空旅程，除了他自己之外，還會與其他3人以「包機」形式前往太空旅遊，圍繞地球飛行，預計會在今年內出發。

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該名憑資科技行業和戰鬥機起家的富豪指今次太空旅行別具意義，除可以實現自己的太空飛行夢外，還希望藉著這次私人旅程，為田納西州聖裘德兒童研究醫院籌款，目標是2億美元，一半由他私人捐出，另一半則向熱心人士籌募，另外接受捐款的兒童醫院將會有一名幸運醫護人員，可參加這次太空旅遊。

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其餘兩個名額其中一個會落捐款給醫院的一位熱心人士手中，最後第4個名額，則會預留給其中一位使用艾薩曼的信用卡處理公司 Shift4 Payments 服務的商業客戶東主，而這次旅程也被外媒稱為 「全平民」的一次。

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責任編輯：翁嘉陽