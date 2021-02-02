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【變種病毒】歐盟加強管制 禁確診個案多國家旅客入境

環球社會熱點 18:16 2021/02/02

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全球新冠肺炎疫情肆虐，新冠肺炎變種病毒亦擴散至多個國家。歐盟於當地時間周一（1日）起收緊非歐盟國家旅客入境限制，只容許新冠病毒確診個案較少國家的旅客入境。旅客如來自已發現新冠肺炎變種病毒的國家，歐盟更計劃禁止這些旅客入境，慎防外地旅客在歐洲傳播新冠病毒。

法國對非歐盟國家封關 周日生效 【下一頁】

路透社引述歐盟官員指，歐盟多名大使於比利時布魯塞爾的會議上達成共識，均同意收緊包括英國等非歐盟國家旅客的入境措施。

對於非歐盟地區的旅客，他們來自的國家在過去14日內，每10萬人口當中的新冠肺炎確診個案不得多於25宗才可入境。但目前符合上述條件的國家不多，甚至所有歐盟國家的感染率都比上述條件更高。

歐盟各國認為在非必要旅行的建議方面，歐盟各國應實施強制隔離等最嚴格標準，允許旅客不受限制進入歐洲境内。

歐盟批准使用牛津疫苗 18歲以上可接種 【下一頁】

另一方面，歐盟建議對於部分發現變種新冠病毒的國家，都有必要盡快重新實施旅遊限制。

但歐盟上述協議屬參考性質， 歐盟各國對其邊境政策擁有最終決定權。德國已自行實施嚴格出入境管制，比利時已禁止所有非必要旅客入境直至3月中為止。

責任編輯：郭麗明

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