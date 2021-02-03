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【星島賣盤】何柱國悉售星島持股套至少3.7億元　星島新大股東郭曉亭：收購星島股權純屬個人投資

股市 12:58 2021/02/03

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【星島賣盤】何柱國溢價65%售星島集團股權予佳兆業太子女郭曉亭　套現近3.7億元

星島集團 （01105） 宣佈，主席何柱國與佳兆業 （01638） 主席郭英成的女兒郭曉亭簽訂股份買賣協議，將購入何柱國持有的28%股權。交易完成後，郭曉亭成為星島集團最大股東。郭曉亭表示，收購星島新聞集團股權純屬個人投資，主要是因為星島新聞集團擁有強大的品牌影響力、高質素的新聞資訊以及多樣化的媒體平台。星島下午復牌。

公告指，何柱國向郭曉亭出售2.46億股星島股權，每股1.5元，較星島停牌前溢價64.8%，總代價約3.7億元。交易仍須取得美國海外投資委員會等批准及同意。

星島集團今年推無薪假，每月4天【下一頁】

何柱國剩餘3.37%星島股權售予獨立第三方

至於何柱國剩餘的2964.5萬股星島持股，相當於3.37%，則會出售予獨立於何柱國、郭曉亭等的第三方；意味何柱國出售全數持股。

郭曉亭強調，社會對資訊的需求在不斷提升，未來將引入更多的科技元素，增強在移動端方面的投入，推動星島新聞集團業務更加多元化發展，確保能夠以最快速度為全球華人提供最全面、最深入的資訊。 

劉鑾鴻入稟控何柱國1.5億支票「彈票」【下一頁】

郭曉亭：網絡化等正在成為資訊化發展的新趨勢

郭曉亭表示，隨網絡的普及，人類已經步入智慧化時代，移動化、智能化、網絡化等正在成為資訊化發展的新趨勢，未來將不斷豐富內容、增強內容採編能力及傳播能力，並推動「星島」品牌影響力以及盈利能力的提升。

公告指，何柱國與先前潛在買家的磋商及商議已於1月28日止。

相關文章：【星島賣盤】星島：何柱國賣股預期9月中獲監管審批結果　較原訂推遲個半月

 

編輯：陳韻妍

港股 星島（01105） 何柱國 佳兆業集團（01638） 郭英成 停牌

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