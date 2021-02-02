【遊戲驛站GME】沽空GME一月損失近千億元　渾水創辦人：疑為對沖基金內鬥

美股遊戲驛站GameStop（GME）成功「挾空倉」擊敗沽空機構，近期成為各大報章的熱門話題，被外界視為散戶鬥大鱷的經典戰役。不過沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block周一（1日）懷疑此次事件是對沖基金之間自相殘殺。

延伸閱讀：夾沽空未完？ 外媒點評10間高沽空額小型股 或成下一間GME【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

GME股價呈拋物線走勢，繼上周大漲逾400%後，本周一回落逾三成，周二（2日）仍維持跌勢。Block指這種行情不像是Reddit散戶能夠驅動的，反是對沖基金針其他對沖基金「挾空倉」，屬於內鬥行為，不過這僅是他個人猜測，並未獲證實。

根據 Ortex數據顯示，截至上周五（29日）的1月份，沽空 GameStop的投資者損失 高達190億美元的損失， 周一GME大跌後，這一數字降至大約125億美元（約969億元）。

據報對沖基金Melvin Capital損失慘重，該公司1月份的沽空倉位就損失了53%，導致其資產規模由年初的125億美元大減至80億美元，當中還包括對沖基金Citadel及Point72提供的27.5億美元。除了Melvin Capital以外，對沖基金Maplelane Capital、Greenlight Capital、 Renaissance Technologies等公司亦錄得損失。

延伸閱讀：應對散戶熱炒Robinhood籌資34億美元 交易限制再放寬 最多可買20股GameStop【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男