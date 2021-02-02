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歐洲多國限制出入境 騙徒賣假新冠檢測陰性報告牟利

環球社會熱點 18:04 2021/02/02

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新冠疫情肆虐全球，多國因應新冠肺炎傳播情況收緊出入境限制，包括要求旅客提交新冠病毒檢測陰性報告。歐洲刑警組織（Europol）表示，隨著愈來愈多國家加強對旅客的限制，不法分子非法出售偽造新冠病毒檢測陰性報告的個案近期有上升趨勢。

歐洲刑警組織周一（1日）警告，不法分子向旅客出售偽造新冠檢測陰性報告的個案持續增加。

根據歐洲刑警的通報，最新錄得的一宗個案是於英國盧頓機場（Luton Airport）發生。一名男子涉嫌於機場内向旅客出售偽造報告而被捕 。至於英國其他地區，當局亦發現有不法分子以每份100歐元（約935.6港元）的價格，向民眾出售僞造檢測陰性報告。

英國錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測 【下一頁】

歐洲刑警早前亦在歐洲其他國家發現類似個案， 歐洲刑警曾搗破一個犯罪集團。該集團成員被發現在法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport），以150歐元（約1,403港元）至300歐元（約2,807港元）的價格，向路人出售偽造檢測陰性報告。

而在西班牙及荷蘭等地，不法分子則以40歐元（約374港元）至60歐元（約561港元）不等的價格，在網上兜售偽造檢測陰性報告。

新冠疫情報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾 【下一頁】

除了檢測報告外，網上亦有出售偽造檢測工具套裝。歐洲刑警認為，只要疫情期間旅遊限制持續，偽造及出售檢測陰性報告的情況將會繼續盛行。歐洲刑警亦指出隨著科技的發展日新月異，犯罪分子可利用不同軟件和更高質素的打印機，製作出像真度高的檢測報告。

責任編輯：李俊儀 

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