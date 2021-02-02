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【遊戲驛站GME】散戶大戰華爾街未落幕　Netflix等擬將GME事件翻拍電影搶「頭啖湯」

股市 17:21 2021/02/02

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【遊戲驛站GME】散戶大戰華爾街未落幕　Netflix等擬將GME事件翻拍電影搶「頭啖湯」

遊戲驛站GameStop （美：GME）「挾淡倉」戲碼未完結，美國荷里活已迫不及待地行動。外電報道，Netflix（美：NFLX）及美國米高梅公司（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM）有意將GME事件改編成電影。

有外電透露指，Netflix現時正與曾獲奧斯卡金像獎《The Hurt Locker（拆彈雄心）》的編劇Mark Boal 接洽，以及曾出演《致所有我曾愛過的男孩（To All the Boys I've Loved Before）》的Noah Centineo或成為劇中主要角色。

據悉，記者兼紐約大學教授Scott Galloway被邀請加入團隊，作為劇本的顧問。而消息流出後，Scott Galloway在Twitter也有轉發相關報道。

渾水指GME更似對沖基金同行撕殺，詳看【下一頁】

Netflix未有回應事件，但有消息指，電影計劃以GME事件作為引子，探討社交媒體如何改變競爭環境，並容許大眾挑戰現時市場權力者。

而電影《The Big Short（沽注一擲）》或大機會成為剖釋GME事件的重要參考，《The Big Short》為改編自真人真事，是講述2008年金融危機期間4個人以專業手法操作著金融業並就此獲利的故事。

圖看GME事件始末

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另外，有作家計劃將散戶「挾淡倉」事件著手寫作。作家Ben Mezrich撰寫以事件為藍本的新書《The Antisocial Network》計劃書後，MGM即買下該作品翻拍版權。此前，Ben Mezrich的作品《The Accidental Billionaires》曾被改編成電影《The Social Network（社交網絡）》。

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編輯：袁諾曦

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix
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