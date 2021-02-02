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【北水資金】景順：市場流動性強勁將成中資股上升催化劑　建議採取「全股投資法」

股市 17:15 2021/02/02

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景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，強勁的市場流動性將成為在香港上市的中資股上升的主要催化劑。

北水持續流入港股市場，景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，強勁的市場流動性將成為在香港上市的中資股上升的主要催化劑，建議投資者宜採取「全股投資法」（all share approach） 吸納投資機會，即選擇投資機會而不論公司上市地點。

內地十大互惠基金港股十大持倉是甚麼？【下一頁】

Shiao指，中國政府希望引導家庭將更多資源配置到金融和海外資產，而不是過熱的國內房地產市場，港股通正是投資離岸資產的最直接渠道之一，沒有很多限制，也無需預先批准，再加上香港上市的H股一直較A股折讓，中美之間的緊張關係及對中國互聯網平台的一些監管出現變化，導致過去數近月市場出現動盪，內地投資者遂趁機買入更具吸引力的港股。

高盛看好19隻港股可跑贏大市【下一頁】

面對美國收緊監管，越來越多的中國公司正在香港尋求上市和第二上市，Shiao指，他們是電子商務、社交媒體和網上直播等的行業領袖，鑑於中國向以消費者和服務業為主導的經濟轉型，這代表了龐大的投資機會，因此採取全股投資法投資中資股較為明智，這包括中國A股、香港上市的H股和美國的ADR。

現時港股通合資格股票名單目前未包括於香港第二上市的ADR，Shiao相信，監管機構將考慮將這些公司加入港股通，一旦符合條件，內地投資者最終將有機會投資中國一些非常具競爭力的公司。

追蹤【北水大時代】最新消息

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編輯：陳韻妍

港股 H股 A股 ADR 外資 第二上市 港股通 香港 中國 買入

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