  • 23°C
香港時間 : 2021202日 (二) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】OppoVivo創辦人期權對賭賺40萬美元　高風險、低回報？

股市 17:12 2021/02/02

分享：

OppoVivo創辦人段永平以「沽出認購期權」對賭，有望賺40萬美元

遊戲驛站GameStop（美：GME）瘋炒後淡倉比率回落，GME正股股價單日大跌3成，挾淡倉走勢似乎告一段落，沽空對沖基金、高位走避不及投資者重創。內地富豪Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平也在社交媒體交代自己參一筆，以「無貨沽出認購期權（Short Naked Call）」對賭，周五（5日）有望賺取逾40萬美元期權金。

段永平在內地投資界有不少關注，有指他以每股不足1美元價格投資網易 （09999） ，也曾在2006年以62萬美元投得與股神巴菲特晚餐的機會。

段永平在1月30日於內地雪球平台於發文表示，沽出100個周五（5日）到期認購期權，而且屬於無持正股的操作。段永平指出，有關100份認購期權行使價800美元，每股期權金40多美元。

段永平在雪球平台交代自己沽出GME認購期權（Short Naked Call）

換言之，若周五GME未升至800美元，以每份涉100股GME股份，段永平即可收取期權金逾40萬美元。

以GME周一盤後現價180美元，而淡倉比例回落，挾淡倉逼令淡友平倉的機會似乎大減，段永平於2月5日淨袋期權金機會不低。

從事後看來，段永平所買的GME認購期權行使價800美元，較上周五（29日）GME高位379美元相差逾一倍。以40美元價格賣一份800美元行使的認購權，屬於遠遠價外，段永平當時也不禁問「人們瘋了嗎？」

渾水：GME更似對沖基金同行撕殺 不似散戶行為、籲散戶小心，可見【下一頁】

全球投資者搭順風車挾爆淡倉 韓國投資者上月買入逾20億元GME股份，可見【下一頁】

圖看GME近期發展始末

    點擊圖片放大
    +8
    +7

高風險、低回報操作　勝在行使價離地

不過GME從年初低位暴漲數十倍，在上周炒作最熱熾時刻，GME何時見頂、高位多少沒人說准，段永平的「無貨沽出認購期權（Short Naked Call）」實屬高風險操作。

由於段永平沒持現貨，不會受惠於GME升幅，一旦GME在2月5日升穿800美元，他就相當於以800美元沽出GME，「買入價」則視乎GME當時股價，愈高愈虧損得多。反之，當GME價格低於800美元，他只能賺取40多萬美元期權金，屬於「回報有限、虧損無限」。

沽出認購期權屬於「回報有限、虧損無限」操作

段永平也多番強調「高危操作，不要模仿」，不過身處美國的段永平創辦步步高、Oppo、Vivo，3家公司都未有上市，外界猜測其財富達2000億元人民幣。

段永平早前亦曾研究GME基本價值，並認為公司商業模式很差，終久會出問題，但未有直接沽空GME，否則他或會如Malvin Capital 、Citron 等沽空機構，成逼空對象。

單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？

相關文章：

【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成　淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億

【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲　沒份挾淡倉

記者：麥德銘

美股 期權 GameStop（美：GME） 網易－S（09999） 行使價 Vivo Oppo

上一篇文章

【北水資金】景順：市場流動性強勁將成中資股上升催化劑　建議採取「全股投資法」

下一篇文章

【業績】平安好醫生去年經調整淨虧損收窄至5.2億元 MAU增至7260萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成　淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億
【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成　淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【遊戲驛站GME】華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化
【遊戲驛站GME】華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【復課安排】教育局擬2月底逐步恢復面授課堂　本周決定安排
【復課安排】教育局擬2月底逐步恢復面授課堂　本周決定安排