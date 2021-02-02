【遊戲驛站GME】OppoVivo創辦人期權對賭賺40萬美元　高風險、低回報？

▲ OppoVivo創辦人段永平以「沽出認購期權」對賭，有望賺40萬美元

遊戲驛站GameStop（美：GME）瘋炒後淡倉比率回落，GME正股股價單日大跌3成，挾淡倉走勢似乎告一段落，沽空對沖基金、高位走避不及投資者重創。內地富豪Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平也在社交媒體交代自己參一筆，以「無貨沽出認購期權（Short Naked Call）」對賭，周五（5日）有望賺取逾40萬美元期權金。

段永平在內地投資界有不少關注，有指他以每股不足1美元價格投資網易 （09999） ，也曾在2006年以62萬美元投得與股神巴菲特晚餐的機會。

段永平在1月30日於內地雪球平台於發文表示，沽出100個周五（5日）到期認購期權，而且屬於無持正股的操作。段永平指出，有關100份認購期權行使價800美元，每股期權金40多美元。

▲ 段永平在雪球平台交代自己沽出GME認購期權（Short Naked Call）

換言之，若周五GME未升至800美元，以每份涉100股GME股份，段永平即可收取期權金逾40萬美元。

以GME周一盤後現價180美元，而淡倉比例回落，挾淡倉逼令淡友平倉的機會似乎大減，段永平於2月5日淨袋期權金機會不低。

從事後看來，段永平所買的GME認購期權行使價800美元，較上周五（29日）GME高位379美元相差逾一倍。以40美元價格賣一份800美元行使的認購權，屬於遠遠價外，段永平當時也不禁問「人們瘋了嗎？」

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圖看GME近期發展始末

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高風險、低回報操作 勝在行使價離地

不過GME從年初低位暴漲數十倍，在上周炒作最熱熾時刻，GME何時見頂、高位多少沒人說准，段永平的「無貨沽出認購期權（Short Naked Call）」實屬高風險操作。

由於段永平沒持現貨，不會受惠於GME升幅，一旦GME在2月5日升穿800美元，他就相當於以800美元沽出GME，「買入價」則視乎GME當時股價，愈高愈虧損得多。反之，當GME價格低於800美元，他只能賺取40多萬美元期權金，屬於「回報有限、虧損無限」。

▲ 沽出認購期權屬於「回報有限、虧損無限」操作

段永平也多番強調「高危操作，不要模仿」，不過身處美國的段永平創辦步步高、Oppo、Vivo，3家公司都未有上市，外界猜測其財富達2000億元人民幣。

段永平早前亦曾研究GME基本價值，並認為公司商業模式很差，終久會出問題，但未有直接沽空GME，否則他或會如Malvin Capital 、Citron 等沽空機構，成逼空對象。

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記者：麥德銘