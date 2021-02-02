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【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程

科技 18:10 2021/02/02

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外媒報道指，SpaceX將邀請4位普通人乘搭飛龍號（Crew Dragon），參與太空飛行任務，料在本年第4季啟程。

美國太空科技探索公司SpaceX近日宣布，將於本年内首次開展平民太空飛行任務。據外媒報道指，該項目將邀請4位普通人乘搭「龍」飛船（Crew Dragon），參與太空飛行任務，料在本年第4季啟程。

有「科技狂人」之稱的馬斯克（Elon Musk）透露，旗下的SpaceX公司將在本年展開「Inspiration4」項目，計劃將4人送上國際太空站，並環繞地球表面飛行一圈，該項目被稱為是「世上首個平民太空飛行任務」，目的是幫助St. Jude兒童研究醫院籌集資金。

<<【SpaceX】Starlink衛星網絡服務進軍英國　每月約932港元

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據外媒報道，科企Shift4 Payments行政總裁Jared Isaacman，將參與及負責指揮是次飛行任務，其中2名參與者由該醫院進行決定，最後一名則會透過綫上公開選拔，其招募時間為2月1日至28日，所有參與者需接受SpaceX的嚴格訓練。

Elon Musk表示，「Inspiration4」太空飛行任務時間約為2至4天。此項目為實現每個人能夠到達太空的重要里程碑，也是SpaceX成立的其中一個目標。

責任編輯：李寶如

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