【BNO移民】施羅德料英國首季GDP或會收縮　下半年解除限制措施應可復甦

▲ 施羅德投資管理高級歐洲經濟師及策略師Azad Zangana認為，英國今年首季國內生產總值有可能會收縮，但下半年應可逐漸復甦。（法新社資料圖片）

BNO居留簽證現已接受申請，不過移民前宜先了解當地的經濟狀況。施羅德投資管理高級歐洲經濟師及策略師Azad Zangana認為，英國今年首季國內生產總值有可能會收縮，但下半年應可逐漸復甦。

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他解釋，英國現時幾乎全國無了期地陷入封鎖狀態，今年首季國內生產總值有可能會收縮，從而導致技術上的雙底衰退。不過隨着接種新冠疫苗進展迅速，英國經濟或會在今年第二季開始展現復甦勢頭，預料當大部份國內限制措施於下半年解除後，英國應可重拾動力全速步入復甦階段。

對於即將公佈的12月份經濟數據，他表示，即使跌幅可能較11月份收窄，英國錄得負增長的可能性依然相當高，因該國多個地區於聖誕前夕實施更嚴厲的限制措施。

然而他指出，有別於去年春季首次實施的封城措施，這次的限制是因不同地區而異。在大部份情況，很多行業仍可繼續營運，如製造業於去年11月的產量上升了0.7%，而同月的建造業活動亦上升了1.9%。不過整體而言，英國現時的經濟表現較2020年2月份落後8.5%。

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責任編輯：朱悅瀅