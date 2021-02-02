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【業績】平安好醫生虧損9.5億　葉瀾：公司是有盈利能力的

股市 18:49 2021/02/02

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平安好醫生 （01833） 公佈業績，去年收入按年增長36%至68.66億元（人民幣，下同），歸屬於公司所有者虧損9.48億元。剔除匯率波動和員工期權影響，經調整淨虧損為5.16億元，較2019年的6.95億元收窄26%。平安好醫生今日績前升7.6%，收報104.7元，成交15.4億元。

業績會上有記者問及，平安好醫生是否仍然維持今年扭虧的目標，首席財務官葉瀾回應時未有正面回應，僅表示「公司是有盈利能力的」，並指營運虧損持續收窄，並致力控制成本及開支，並相信早前公布的戰略計劃，可以為股東帶來更多回報。

截至去年底，平安好醫生註冊用戶數按年升18.3%至3.73億人，累計諮詢量按年升49%至10億人次。月活躍用戶（MAU）按年升8.5%至7260萬人，月付費用戶數（MPU）398.2萬人，按年增長34%，付費用戶轉化率按年改善0.9個百分點至4.9%。

平安好醫生App易名「平安健康」，請按【下一頁】

平安好醫生去年在線醫療收入按年大增82%至15.65億元，佔整體收入比重22.8%，較2019年同期顯著上升5.9個百分點。主營醫藥銷售的健康商城GMV（成交額）則錄得54.76億元，按年增長23%，收入為37.14億元，按年升28%。

由於在線醫療業務增長強勁，平安好醫生去年整體毛利率為27.2%，按年改善4.1個百分點。

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【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

相關文章：

【好醫生股價】平安好醫生挫近3%　大和狠削目標價3成看100元

平安好醫生與國藥集團戰略合作 開啟專病專科線上診療新模式

編輯：陳健婷

港股 業績公布 平安好醫生（01833）
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