【業績】平安好醫生去年經調整淨虧損收窄至5.2億元 MAU增至7260萬人

▲ 平安好醫生去年虧損收窄。

平安好醫生 （01833） 公佈業績，去年收入按年增長36%至68.66億元（人民幣，下同），歸屬於公司所有者虧損9.48億元。剔除匯率波動和員工期權影響，經調整淨虧損為5.16億元，較2019年的6.95億元收窄26%。平安好醫生今日績前升7.6%，收報104.7元，成交15.4億元。

截至去年底，平安好醫生註冊用戶數按年升18.3%至3.73億人，累計諮詢量按年升49%至10億人次。月活躍用戶（MAU）按年升8.5%至7260萬人，月付費用戶數（MPU）398.2萬人，按年增長34%，付費用戶轉化率按年改善0.9個百分點至4.9%。

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平安好醫生去年在線醫療收入按年大增82%至15.65億元，佔整體收入比重22.8%，較2019年同期顯著上升5.9個百分點。主營醫藥銷售的健康商城GMV（成交額）則錄得54.76億元，按年增長23%，收入為37.14億元，按年升28%。

由於在線醫療業務增長強勁，平安好醫生去年整體毛利率為27.2%，按年改善4.1個百分點。

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編輯：陳健婷